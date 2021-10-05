"تجربة مربكة ومهلكة".. عمرو سلامة يروج لفيلم "بره المنهج" ومسلسل "بيمبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن قرب عرض عملين له مختلفين وهما فيلم "بره المنهج" ومسلسل "بيمبو".

وقال سلامة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "على مدار سنة ونصف، ولأول مرة أعمل على مشروعين بالتوازي وفي نفس الوقت، تجربة ضاغطة ومربكة ومهلكة".

أضاف: "مشروعان لا يشبهان بعضهما في أي شيء، لا الشكل ولا الموضوع ولا النوع ولا حتى وسيلة العرض".

تابع: "فيلم بره المنهج، إنتاج شركة لاجوني، بطولة الطفل عمر شريف والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ولفيف من ضيوف الشرف والأطفال، تأليفي وتشارك معي في السيناريو الكاتب خالد دياب".

فيلم "بره المنهج" بطولة العمل مع ماجد الكدواني وروبي وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين ودنيا ماهر وغيرهم، من إخراج عمرو سلامة، ويشارك في تأليفه مع خالد دياب.

مسلسل "بيمبو" بطولة النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز، ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" خلال موسم الشتاء، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض، ويناقش قضايا ومشكلات يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة، بينها الإدمان، في 15 حلقة.