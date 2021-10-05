محمد الفلاح - صدام بين هاجر أحمد والجهة المنتجة لمسلسل إلا أنا.. ما علاقة كورونا

الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أصيبت الفنانة المصرية هاجر أحمد بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصوير دورها في حكاية "بدون ضمان" ضمن مسلسل"إلا أنا".



وقامت هاجر أحمد بنشر صورها عبر خاصية استوري، وهي على سرير المرض وفي يدها محلول طبي، وكشفت في تصريحات صحفية أن الشركة المنتجة للمسلسل رفضت إيقاف التصوير رغم علمها بحالتها الصحية الصعبة، ما دفعها لاستكمال التصوير رغم ضغط المرض.

وردا على حديث هاجر أحمد قال مصطفى العوضي، المدير العام لشركة أروما والمشرف العام على الإنتاج، إن هاجر أحمد مريضة منذ حوالي 10 أيام وإنه طالبها بإجراء فحص الـ"PCR" ولكنها لم تفعل.

وتابع العوضي حديثه قائلا إن هاجر أرسلت له رسالة تؤكد فيها حضورها للتصوير الأحد الماضي ولكنها لم تستطع التصوير أكثر من نصف ساعة بسبب مرضها.

كما أكد العوضي أن المشهد الذي تم تصويره لم تختلط فيه هاجر بأي شخص وأن هذا المشهد سيتم حذفه، أما عن إمكانية حذف مشاهد هاجر المتبقية فأوضح العوضي أن كل شيء وارد والأهم هو الاطمئنان على صحتها.

يذكر أن حكاية "بدون ضمان" من بطولة هاجر أحمد، وهنادي مهنا ويتناول مشكلات حديثي الزواج.