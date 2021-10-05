شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زينهم لـ صاحبة السعادة: أميل إلى الأدوار الكوميدية وطفل بكانى لما عرفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء زينهم، إنه لم يتوقع أن يقدم شخصية شريرة للغاية في مسلسل "سكة الهلالى"، خاصة أنه يميل إلى الأدوار الكوميدية، مشيرًا إلى أن الفنان يحيي الفخرانى وقف بجانبه بشكل كبير من خلال مسلسلي "أوبرا عايدة" و"ونوس" وغيرهما.

وأضاف زينهم، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أنه قدم شخصية "أبو الحيط" في مسلسل سلطان الغرام مع النجم الراحل خالد صالح، وقدم من خلالها شخصية مهمة في مسيرته، تتضمن 3 شخصيات عاشرهم في حياته العادية.

وأشار زينهم إلى أنه في أحد المرات كان يسير في الشارع، ووجد طفلا يقول لوالده "علاء زينهم أهو"، فرحت للغاية ثم بكيت، وقمت باحتضانه فرحا.

يشار إلى أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع أيام الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، فى تمام الساعة الـ11مساء، على شاشة "DMC".

ويعد برنامج "صاحبة السعادة"، من أشهر وأنجح البرامج المصرية التى يتم تقديمها منذ حوالى خمس سنوات، وتقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس"، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه.