شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زينهم لـ صاحبة السعادة: اشتغلت مع الزعيم 16 عاما وكنت أقدم فيلما كل 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء زينهم، اشتغلت مع الزعيم عادل إمام لمدة 16 عاما متتالية، وقدمت مسرحيات عدة، مشيرا إلى أنه في فترة من الفترات كان يقدم فيلما كل 15 يوما.

وأضاف زينهم، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أنه يترشح لعدة أعمال، ولكن تذهب إلى ممثلين آخرين، وذلك بسبب أنه لا يوجد توافق مع المنتجين، لافتا إلى أن قدم 8 مشاهد في مسلسل "زيزينيا" مع النجم الكبير يحيي الفخرانى، إلى أن رشحه في مسلسل "أوبرا عايدة"، وقدم من خلاله شخصية "أبو مجد المحامى".

يشار إلى أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع أيام الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، فى تمام الساعة الـ11مساء، على شاشة "DMC".

ويعد برنامج "صاحبة السعادة"، من أشهر وأنجح البرامج المصرية التى يتم تقديمها منذ حوالى خمس سنوات، وتقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس"، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه.