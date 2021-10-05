شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى لـ صاحبة السعادة: العصيان والسيرة الهلالية خطوات مؤثرة فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فادية عبد الغنى، إن مسلسل "لا" مع النجم يحيي الفخرانى كانت له بصمة مهمة في مشوارها الفني، ثم بعدها انتقلت إلى محطات مهمة في حياتها الفنية، فضلا عن اكتسابها الخبرة واسمها كان له بريق خاص.

وأضافت فادية، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أن المؤلف محمد جلال عبد القوى كان رافضا رفضا تاما لإسناد الدور لها في مسلسل "المال والبنون" وغير مقتنع بها، ولكنها قدمته ببراعة، مشيرة إلى أنها كانت حزينة بسبب دور كانت ستقدمه ولكن اختاروا ممثلة أخرى، إلى أن قدمت مسلسل "نصف ربيع الآخر" مع المخرج يحيي العلمى، ولاقى نجاحا كبيرا للغاية وقتها.

وأكدت فادية، أن دورها في مسلسل "الوتد" عام 1996 كان يسلط الضوء على القيم الاسرية والاقتصادية والنظم في العائلات، مشيرة إلى أن مسلسل "السيرة الهلالية" كتب لها خطوة كبيرة في عالم الفن، لافتة أن دورها في مسلسل "العصيان" كان تغير لجلدها وقدمت الدور ببراعة كبيرة.

يشار إلى أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع أيام الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، فى تمام الساعة الـ11مساء، على شاشة "DMC".

ويعد برنامج "صاحبة السعادة" من أشهر وأنجح البرامج المصرية التى يتم تقديمها منذ حوالى خمس سنوات، وتقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس"، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه.