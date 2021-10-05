شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى لـ صاحبة السعادة: "المال والبنون" كان له تأثير في نجوميتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فادية عبد الغنى، إنها اكتسبت الخبرة الفنية بسبب الاحتكاك مع الفنانين الكبار والمخرجين المخضرمين، وبدأت حياتها في الإسماعيلية، وإن لديها حسا فنيا منذ نعومة أظافرها، وكانت تمثل بعض المشاهد أمام المرآة وفى المدرسة، إلا أنها أحبت الفن.

وأضافت فادية، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أنها تزوجت وهى في سن صغيرة، وفى إحدى المرات كانت في زيارة للتليفزيون مع أحد المخرجين الأصدقاء، وقالت له إنها تحب التمثيل، ونصحها بأن تقدم في معهد الفنون المسرحية.

وتابعت فادية، أنها بدأت حياتها بالاعمال التاريخية وكانت تحبها للغاية، نظرا لأن والدها كان أستاذ لغة عربية في الإسماعيلية، لافتة إلى أن أول ظهور لها في مشهد مهم للغاية في مسلسل "على هامش السيرة"، حيث تلقت الإشادات؛ بسبب تلك المشهد لأنها قدمته بإبداع وحرفية شديدة.

وخاضت بعد تلك الفترة أعمالا كثيرة في عجمان والشارقة، إلى أن قدمت بعض الأعمال المهمة، وكان بداية النجومية والخبرة بداية من مسلسل "المال والبنون"، وغيرها

يشار إلى أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع، أيام الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، فى تمام الساعة الـ11مساء، على شاشة "DMC".

ويعد برنامج "صاحبة السعادة"، من أشهر وأنجح البرامج المصرية التى يتم تقديمها منذ حوالى خمس سنوات، وتقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس"، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه.