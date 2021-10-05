شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى: مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" بداية صداقتى مع سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد التاجى، إن دوره في مسلسل "بعد البداية" مع الفنان طارق لطفى كان بمثابة تغيير جلده من الأدوار الكوميدية فقط، مشيرا إلى أنه ظل يقدم أدوارًا مهمة ومتغيرة، فضلا عن أنه لم يتم الطلب عليه لفترات طويلة.

وأضاف التاجى خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" كان نقلة نوعية له، خاصة أنه جاء بعد عودة من الغياب لفترة كبيرة، لافتاً إلى أن لديه أزمة وهى عدم تسويق نفسه للمخرجين أو شركات الإنتاج.

وتابع التاجى أنه قدم مسلسل "هو وهى" مع النجم أحمد زكى، وخلال ذلك الدور سلط الضوء على الجماعات الإسلامية بشكل غير واضح، وأكد التاجى أنه ربطته صداقة قوية بينه وبين الفنان الراحل سمير غانم، من خلال مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، وكانت أحلى كواليس بيننا.

يشار إلى أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع، أيام الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، فى تمام الساعة الـ11مساء، على شاشة "DMC".

ويعد برنامج "صاحبة السعادة"، من أشهر وأنجح البرامج المصرية التى يتم تقديمها منذ حوالى خمس سنوات، وتقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس"، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه.