شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنتهى من مشاهدها الداخلية فى مسلسل "منورة بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة ليلى علوى من المشاهد الداخلية فى ديكور منزلها بمسلسلها الجديد "منورة بأهلها" مع المخرج يسرى نصر الله، داخل استوديو نحاس بالهرم ، ومن المقرر أن تستأنف العمل الأسبوع المقبل بتصوير المشاهد الخارجية والتى تجمعها بالفنان باسم سمرة الذى يشارك فى بطولة العمل.

مسلسل "منورة بأهلها" ينتمى لدراما المنصات وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، ومن المقرر الانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة وتحديد موعد عرضه.

يذكر أن ليلى علوى شاركت فى فيلم "200 جنية"، المعروض حالياً فى دور العرض من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وقدمت ليلى علوى آخر أعمالها فى الدراما خلال حدوتة "ست الهوانم" من الموسم الأول لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة cbc قبل شهر رمضان الماضى، والحكاية تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولتها مجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب.