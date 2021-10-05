مي عز الدين بدون مكياج ومي عمر بـ"جمبسوت" قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 14 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بدون مكياج.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" قصير، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها بدون مكياج.

إيهاب فهمي

نشر الفنان إيهاب فهمي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن خلال تواجده في الأردن.

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها، بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جمبسوت" أسود.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا لامعًا، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.