نسرين طافش تهنئ الشعب العراقي باليوم الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة السورية نسرين طافش الشعب العراقي باليوم الوطني.

ونشرت "طافش" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "للعراق في قلبي محبة خاصة لشعبه الطيب الأصيل وأرضه لتاريخه وفنه وعشق خاص للهجة أحبها كلش هوايا".

وأضافت: "كل عام والعراق بسلام وخير وأمان بمناسبة اليوم الوطني العراقي".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

