بعد عطل "فيسبوك".. محمد هنيدي يوضح ضوابط استخدام "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد هنيدي، على العطل المفاجئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا.

وأوضح هنيدي، بشكل ساخر، ضوابط استخدام موقع "تويتر" في ظل الإقبال الشديد عليه خلال الساعات الأخيرة الماضية، وكتب عبر حسابه: "للناس اللي لسة جايه تويتر.. اسمها تويتة مش بوست.. واسمه ريتويت مش شير.. واسمه حساب مش صفحة".

وتعطلت بشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إذ تظهر رسالة للمستخدمين تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله.

وسريعًا غرّد فيسبوك على حسابه بـ"تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

كما غرّد تطبيق "واتساب" على تويتر أيضًا قائلًا:"ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبرك!".

وعلى حسابه بـ"تويتر" أيضا، طالب "إنستجرام" المستخدمين بالتحمل والصبر حتى يتم حل المشكلة.