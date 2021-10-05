كندة علوش: بتمنى من قلبي نرجع لحياتنا القديمة قبل جنان وإدمان السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان صلاح عبد الله، على العطل المفاجئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا.

وكتبت علوش، عبر حسابها على موقع "تويتر": "بعد العطل اللي صاير لـ واتساب وإنستجرام وفسيبوك، بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الأپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وإدمان السوشيال ميديا وتطبيقات التواصل، بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا؟".

وتعطلت بشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إذ تظهر رسالة للمستخدمين تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله.

وسريعًا غرّد فيسبوك على حسابه بـ"تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

كما غرّد تطبيق "واتساب" على تويتر أيضًا قائلًا:"ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبرك!".

وعلى حسابه بـ"تويتر" أيضا، طالب "إنستجرام" المستخدمين بالتحمل والصبر حتى يتم حل المشكلة.