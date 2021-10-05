هيفاء وهبي: الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على العطل المفاجئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على موقع "تويتر": "الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي".

وتعطلت بشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إذ تظهر رسالة للمستخدمين تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله.

وسريعًا غرّد فيسبوك على حسابه بـ"تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

كما غرّد تطبيق "واتساب" على تويتر أيضًا قائلًا:"ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبرك!".

وعلى حسابه بـ"تويتر" أيضا، طالب "إنستجرام" المستخدمين بالتحمل والصبر حتى يتم حل المشكلة.