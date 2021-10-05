تفاصيل معرض كريستوف كيشلوفسكي في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته، تنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي.

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

المعرض يضم 23 ملصقًا مؤطرًا من متحف السينما في لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكي. كما يتضمن مواد أصلية من أرشيف السينما "سينماتيك"، بإجمالي 50 صورة لملصقات وصور من أفلام كيشلوفسكي الأيقونية، تُظهر مواقع وعمليات التصوير إلى جانب صور شخصية للمخرج.

من بين أبرز فعاليات المعرض فيلم وثائقي، يعرض بشكل متتالٍ، جوانب مذهلة من حياة المخرج الراحل وأفكاره ومجموع أفلامه. الفيلم بعنوان "كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين" من إخراج كريستوف فيشبيسكي.

مهرجان الجونة السينمائي تنطلق فعاليات دورته الخامسة يوم 14 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.