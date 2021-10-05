في برنامج خاص.. "الجونة السينمائي" يعرض أفلامًا لـ كريستوف كيشلوفسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين على وفاة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي، تنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برنامجا خاصا يضم مجموعة من أهم أفلام المخرج الراحل، هي:

ثلاثية الألوان: أبيض

كريستوف كيشلوفسكي | فرنسا، بولندا، سويسرا | 1994 | الفرنسية، البولندية | 91 د

كارول، حلاق بولندي، تُطلقه زوجته الفرنسية الجميلة دومينيك. يجد نفسه في شوارع باريس دون مال أو جواز سفر. يقابل كارول الضائع مواطنه البولندي الذي يساعده على الهروب إلى وارسو، داخل حقيبة سفر. فور وصوله إلى هناك، يقرر كارول الانتقام من طليقته، دون أن يتصور أن الحب قد يقف حائلًا أمام تنفيذ خطته المثالية.

ثلاثية الألوان: أحمر

كريستوف كيشلوفسكي | فرنسا، بولندا، سويسرا | 1994 | الفرنسية | 96 د

تتقاطع حياة عارضة الأزياء فالنتين التي تعمل بدوام جزئي، مع حياة قاضٍ متقاعد، عندما تنقذ كلبه من حادث سيارة. تتحول علاقتهما المشتعلة في البداية إلى صداقة وطيدة وتنشأ بينهما رابطة غريبة. رُشح الفيلم لثلاث جوائز أوسكار بما فيها جائزة أفضل إخراج لكيشلوفسكي.

ثلاثية الألوان: أزرق

كريستوف كيشلوفسكي | فرنسا، بولندا، سويسرا | 1993 | الفرنسية | 100 د

تفقد جولي زوجها المؤلف الموسيقي وطفلها في حادث سيارة، وبرغم حزنها، تحاول بدء حياتها مُجددًا بعيدًا عن منزلها الريفي. لكن الموسيقى لا تزال تحيطها وتكشف لها حقائق غير سارة عن حياة زوجها. تتعلم جولي ببطء العيش مُجددًا، وتثبت لها الموسيقى مع الوقت أنها يمكن أن تكون علاجًا. فاز الفيلم بجائزة الأسد الذهبي وجائزة كأس فولبي لأفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 1993.

الحياة المزدوجة لفيرونيك

كريستوف كيشلوفسكي | فرنسا، بولندا، النرويج | 1991 | الفرنسية، البولندية | 98 د

فيرونيكا، سوبرانو في كورس أوبرالي تُقيم في بولندا. فيرونيك، مُدرسة موسيقى تعيش في فرنسا. تربطهما صلة عاطفية غامضة، على الرغم من عدم معرفة كليهما بالآخر. تستلم فيرونيكا وظيفتها في مدرسة موسيقى وتعمل بجد شديد، لكنها تنهار وتموت في أول أداء لها، ومن هذه المرحلة، تأخذ حياة فيرونيك منعطفًا حادًا. فاز الفيلم بجائزة اللجنة المسكونية وجائزة فيبريسي في مهرجان كان السينمائي عام 1991، كما فازت بطلته إيرين جاكوب بجائزة أفضل ممثلة في نفس المهرجان.

كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين

كريستوف فيشبيسكي | الدنمارك | 1995 | البولندية | 56 د

صور فيلم "أنا بين بين" عام 1995. استخدم صانعه لاستعادة حياة وأعمال المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي، مقابلات ومقاطع قصيرة من أفلام، بدلًا من الاعتماد الكلي على تحليل المتخصصين. يظهر في الفيلم كيشلوفسكي الذي أعلن وقتها قراره باعتزال السينما متذكرًا أيام شبابه. من بين محللي أعماله هناك كاهن وشرطي وعراف. يتذكر كيشلوفسكي تعرضه للتنمر من قبل والده، وسعيه للإخراج السينمائي كمسار للإخراج المسرحي. يتجول هذا الفيلم، الذي تم تصويره قبل 10 أشهر من وفاته، بإبهار في ثنايا عقل المخرج الراحل كيشلوفسكي.

الوصايا العشر: لا تقتل

كريستوف كيشلوفسكي | بولندا، ألمانيا | 1988 | البولندية | 84 د

يازك.. متسكع غاضب يقتل سائق سيارة أجرة بعنف ودون دوافع. تُسند قضيته إلى بيوتر، المحامي الشاب المثالي المعارض أخلاقيًا لعقوبة الإعدام. تسيطر على علاقتهما الإنسانية صراحة عاطفية تجعل الأمر واضحًا لدى بيوتر: كل فعل قتل، هو في النهاية ظلم مؤكد. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم وجائزة الفيبريسي في مهرجان كان السينمائي عام 1988، كما فاز بجائزة الفيلم الأوروبي لأفضل فيلم.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، من المقرر إقامة دورته الخامسة في 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.