شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى عن عبد الوارث عسر: منعنى من التمثيل وحذرنى من إلصاق اسمى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد التاجى، إنه حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، حيث منعه من التمثيل في البداية، مشيرًا إلى أنه بعدما وافق حذره من أن يقول إن هناك صلة قرابة بينهما، مؤكدًا أن بدايته في مسرح الطليعة، وقدم 3 مسرحيات في بدايته، إلى أن وصل إلى مسرحية "المتزوجون".

وأكد التاجى خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أنه اشتهر من خلال مسلسل "البشاير"، مضيفاً أن الذى اشتهر أكثر خلال مسرحية "المتزوجون" هو الفنان نجاح الموجى رحمة الله عليه.

وأضاف التاجى، أنه قدّم العديد من الأفلام المهمة، وتلقى بسببها الإشادات من الجمهور والنقاد، مؤكداً أن غيابه 8 سنوات كانت بسبب عدم الطلب عليه، فضلا عن رعايته لوالدته فى فترة مرضها.

يشار إلى أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع، أيام الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، فى تمام الساعة الـ11مساء، على شاشة "DMC".

ويعد برنامج "صاحبة السعادة"، من أشهر وأنجح البرامج المصرية التى يتم تقديمها منذ حوالى خمس سنوات، وتقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس"، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه.