شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يعود لتجسيد شخصية باتمان من جديد في The Flash.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدت تقارير عن عودة النجم العالمي بن أفليك، من جديد لتجسيد شخصية باتمان الشهيرة، التي اعتاد تجسيدها لفترة في سلسلة الأفلام، قبل أن تذهب الشخصية للنجم العالمي روبرت باتينسون، الذي يجسد الدور في الفيلم المنتظر عرضه في مارس 2022.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن أفليك تحدث عن سعادته لعودة تجسيد شخصية باتمان في سلسلة The Flash من جديد من إخراج آندي، وبطولة أزرا ميلر في دور البطولة، ليعود من جديد للظهور ببدلة الشخصية الشهيرة.



بن افليك وطاقم عمل الفيلم

وكشف المخرج العالمي مات ريفز، منذ أسابيع، عن صورة جديدة من كواليس فيلم The Batman، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، من احتفالات يوم الرجل الوطواط العالمي، قبل عرض الفيلم فى مارس 2022، بعد سلسلة من التأجيلات التى شهدها الفيلم بسبب جائحة كورونا.

وظهر ريفز فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وهو داخل مكتبه وسط تحضيرات المعالجات الصوتية والبصرية قبل شهور من عرض الفيلم فى مارس المقبل.