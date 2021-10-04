شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يصور مسلسل "تحقيق" فى إحدى سينمات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان أحمد مالك تصوير عدد من مشاهد فى مسلسل "تحقيق"، والتى تجمعه بالفنانة تارا عماد، بإحدى السينمات فى 6 أكتوبر، حيث تم إنهاء أكثر من نصف أحداث العمل الذى تدور أحداثه فى 13 حلقة للعرض على منصة watch it الرقمية، وتعتمد أحداث المسلسل على وقوع جريمة قتل غامضة ويتم التحقيق فيها للوصول إلى الحقيقة.

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته حمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاضكة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يذكرأن أحمد مالك يشارك فى فيلم "كيرة والجن" الذى يواصل أبطاله التصوير فى دولة المجر حالياً، والعمل مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.