شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يواصل استغلال موقف تعطل باقي التطبيقات ويسخر مجددا على طريقة Squid Game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع تويتر، استغلاله لموقف تعطل التطبيقات الأخرى "واتس اب وفيس بوك وإنستجرام"، والسخرية من الحادثة التي أصبحت حديث الساعة في جميع أنحاء العالم، بعد توقف وتعطل التطبيقات الثلاثة لأكثر من خمس ساعات متواصلة.

وفى تغريدة ساخرة، قررت الصفحة الرسمية لموقع تويتر التعليق عبر الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس الأمريكية، كتابة تعليق مستوحى من أحداث المسلسل الكوري الشهير Squid Game، حيث نشرت صورة من أحداث المسلسل للسخرية من الواقعة على طريقة إحدى الألعاب التي جاءت في العمل الكوري الشهير.



تعليق تويتر عبر صفحة نتفليكس

وعلق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "إن منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في إفادة صحفية يومية: "إن مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية".

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك"، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتساب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

كما تراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "غوغل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.