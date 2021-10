شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتعاون مع coldplay بأغنية جديدة في ألبومهم القادم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعاون النجمة العالمية سيلينا جوميز، مع الفرقة العالمية coldplay في أغنية جديدة تطرح في ألبومهم القادم، المقرر إزالة الستار عنه خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت جوميز، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تكشف من خلاله عن جزء من الأغنية المقبلة.

وعلى جانب آخر، قررت الشبكة المنتجة لمسلسل Only Murders in the Building، الذي تشارك فى بطولته النجم العالمية سيلينا جوميز، تجديد العمل لموسم ثان، وذلك بعد عرض 5 حلقات من الموسم الأول من العمل الذى بدأ طرحه في 31 أغسطس الماضى، على أن ينتهى عرضه في 19 أكتوبر المقبل، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinle"، سيتكون الموسم الأول من 10 حلقات.

وأكد القائمون على مسلسل Only Murders in the Building أنه يرجع سبب تجديد العمل هو الإشادات الإيجابية التي حصل عليها العمل، منذ طرح أولى حلقاته، ولم يكشف أي من القائمين على العمل أي معلومات حول موعد بدء تصوير الموسم الثانى من Only Murders in the Building.

وقام الكاتبان ستيف مارتن وجون هوفمان، بتأليف مسلسل Only Murders in the Building، الذى يقوم ببطولته كل من مارتن شورت، سيلينا جوميز، آرون دومينجيز، وآمي رايان.