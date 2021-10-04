شكرا لقرائتكم خبر عن Adele تثير ضجيج اقتراب عرض ألبومها الجديد بعد تغيير صورتها عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية أديل – Adele، ستعود مجددا لتصدر عناوين الصحف ووسائل الاعلام، بعد أن أكدت بشكل غير مباشر عن اقتراب طرح ألبومها الجديد في الأسواق بتغيير صورتها الشخصية عبر حساباتها بمختلف منصات السوشيال ميديا.

وأعلنت أديل بشكل غير مباشر عن عودتها من جديد بتغيرها لصورها الشخصية، لتعود مجدداً بعد غياب استمر حوالي 6 سنوات منذ اخر البوم لها hello، الذى حقق ارقاماً قياسية في المبيعات وعدد المشاهدات والاستماع.



حساب اديل عبر تويتر بعد تغير الصورة الشخصية

ورصدت حسابات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعى، صور لوحات إعلانية فى الشوارع مكتوب عليها "30"، والتى تواجدت فى عدة مدن حول العالم منها دبى، وأيرلندا، ما يشير إلى أن الألبوم الرابع للنجمة البالغة من العمر 33 عامًا، سيتبع نمطها فى تسمية الألبومات بسنين عمرها، ليشير اسم الألبوم الجديد للعقد الثالث التى تجاوزته من عمرها، حيث كان آخر ألبوم لـ أديل، والذي حقق الرقم القياسي بفوزه جوائز جرامى، يحمل رقم 25، وأطلق في 2015.