شكرا لقرائتكم خبر عن منحة دراسية باسم الراحل تشادويك بوسمان بقيمة 5.4 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن إرث تشادويك بوسمان، سيستمر لفترة طويلة بعد أن أعلنت جامعة هوارد، عن منحة دراسية باسم النجم الراحل بقيمة 5.4 مليون دولار أمريكي، لينتفع بها عدد من الأجيال القادمة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن منصة نتفليكس الأمريكية تعاونت في شراكة مع جامعة هوارد، لإنشاء منحة دراسية للطلاب بقيمة 5.4 مليون دولار، وستتوفر المنحة لطلاب كلية الفنون الجميلة التي أعيد تأسيسها في الجامعة مايو الماضي، وتستمر المنحة لمدة أربعة سنوات شاملة التكلفة الدراسية بالكامل.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة فارايتي، قال رئيس جامعة هوارد "واين أ. فريدريك": "تجسد هذه المنحة حب تشادويك لجامعة هوارد، وشغفه برواية القصص، واستعداده لدعم الأجيال القادمة من طلاب هوارد، أنا ممتن للدعم المستمر والشراكة من زوجة تشادويك، السيدة سيمون ليدوارد، على هذه الهدية المهمة".

وكرمت جامعة هوارد خريجها الممثل الراحل تشادويك بوسمان، فى سبتمبر الماضي، بإعادة تسمية كلية الفنون الجميلة باسمه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بوسمان، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 43 عامًا بسبب سرطان القولون، تخرج من جامعة هوارد عام 2000 بدرجة بكالوريوس في الإخراج، وكان له دور فعال في الحفاظ على كلية الفنون الجميلة، التي كانت قيد الدراسة لاستيعابها في كلية الفنون والعلوم الأكبر، وفقًا للجامعة.

وبالتالي شاركت جامعة هوارد مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني يُظهر تركيب الحروف الجديدة على مبنى المدرسة، الذي أصبح الآن كلية تشادويك أ. بوسمان للفنون الجميلة.