شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أحدث أغنياته "خليكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى جمال، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "خليكى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكس وماستر ماهر صلاح

وكان رامى جمال قد طرح مؤخرًا أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وكان رامي جمال، قد طرح أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

النجم رامى جمال كان له النصيب الأكبر في هذا العام حيث شارك بأغنية "ممثلين" تتر مسلسل "بين السما والأرض" والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، حيث بكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث العمل استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.

وهذه هى المرة الأولى الذى يغنى فيها رامى جمال تتر عمل فنى، بعد نجاحه مؤخرا في عدد كبير من الأغانى الذى قدمها في مشواره الغنائى بالإضافة إلى إلحانه التي تميز بها وتعاونه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى .