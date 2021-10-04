شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصري يستحدث جائزة جديدة فى تصويت الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدث المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، جائزة جديدة تضاف لجوائزه وهي جائزة أفضل عرض مسرحي بتصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي للمهرجان (www.ntfeg.org)

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان أن الجائزة تضاف إلى قائمة الجوائز التي يقدمها المهرجان، موضحًا أن التصويت سيكون على الموقع الرسمي للمهرجان، على أن تعلن نتيجة العرض الفائز بالجائزة خلال حفل ختام المهرجان وتسليم جوائزه يوم 9 أكتوبر.



المهرجان القومى للمسرح المصري

وأوضح "إسماعيل" أن العرض الفائز بجائزة أفضل عرض بتصويت الجمهور، سوف يحصل على شهادة تقدير خلال حفل الختام ، على أن يبدأ التصويت مساء يوم 8 اكتوبر مع انتهاء آخر عروض المهرجان وحتي الساعة السابعة مساء يوم 9 أكتوبر .

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتي 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.