شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي ينصح بشكل ساخر مستخدمي فيس بوك باستخدام تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد هنيدي، بعض النصائح بشكل ساخر لمستخدمي "فيس بوك"، بعد تعطل موقعهم منذ ساعات قليلة، للتعامل عبر موقع تويتر، الذي لجأ إليه الكثيرون بعد وقف تطبيقات واتس أب وفيس بوك وإنستجرام.

وكتب هنيدي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "للناس اللي لسه جايه تويتر، اسمها تويتة مش بوست، واسمه ريتويت مش شير، واسمه حساب مش صفحة".



نصائح هنيدي

وأكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج".

وكان قد شكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.