شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل أحمد حاتم وهنا الزاهد "أنا وهي" 20 يومًا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "أنا وهى" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم 20 يومًا، من أجل تغيير الديكورات، حيث يعمل عبد العزيز على معاينة أماكن تصوير جديدة من أجل المشاهد الخارحية، وذلك بعد إنهائه عدد من المشاهد الداخلية داخل ديكور شركة بالقرية الذكية لماضية، والعمل من تأليف مصطفى حمدى.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتمى، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما

ويعد مسلسل "أنا وهى" هو التعاون الثالث بين حاتم وهنا الزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

من ناحية أخرى يصور حاتم فيلم "الملحد" وهو من بطولة محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين ، تارا عماد، مصطفي درويش، أحمد السلكاوى، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .