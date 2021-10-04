شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبى كروز تروج لفيلمها الأخير Parallel Mothers بمسقط رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة العالمية بينيلوبى كروز على الترويج لفيلمها الجديد Parallel Mothers، وذلك داخل مسقط رأسها في إسبانيا من خلال إطلالة كلاسيكية مميزة خطفت بها أعين المصورين، وفقًا لما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقريره الأخير، والتى تميزت فيه الممثلة الإسبانية وهى تلتقط عدة صور أمام غلاف فيلمها الجديد.



بينيلوبى كروز

وكانت النجمة بينيلوبي كروز فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel Mothers، وظهرت النجمة بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الـ78.



بينيلوبى كروز

افتتحت فعاليات المهرجان بفيلمها فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما في غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزباوين وحملتا بالصدفة.



بينيلوبى كروز

وانطلق مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الـ78، فى الفترة بين 1 إلى 11 سبتمبر، وأضاف المهرجان قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، باسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية .