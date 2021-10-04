شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يلتقى منى زكى فى مسلسل جديد يعرض فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النجم أحمد رزق عقود انضمامه لبطولة مسلسل النجمة منى زكى، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، والذى تكتبه الكاتبة مريم ناعوم وورشتها "سرد"، ويخرجه المخرج كريم الشناوى.

وقال رزق لـ"الخليج 365" إنه تعاقد بشكل رسمي على بطولة المسلسل، مشيرًا إلى أنه سيتم التحضيرات للعمل الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة المنتجة ترغب في بدء التصوير مبكرًا نظرًا لضخامة المشروع وديكوراته والملابس وخلافه.

يشار إلى أن أحمد رزق يعرض له حاليًا في السينمات فيلم 200 جنيه الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، وحقق رد فعل كبير بعد تقديمه شخصية المدرس سمير، ويشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، إسعاد يونس، هانى رمزى، مى سليم، خالد الصاوى، وأخرون، إخراج محمد أمين

أخر أعمال أحمد رزق الدرامية مسلسل "القاهرة كابول" والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في أحداثه كضيف شرف، وهو من بطولة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى .