هند صبري تشارك في سلسلة برامج توعوية ضمن "إكسبو 2020 دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة هند صبري في فعاليات إكسبو 2020 دبي، المنعقد في الفترة الممتدة من بداية أكتوبر الجاري حتى 31 مارس 2022، لإطلاق سلسلة من البرامج الإبداعية التوعوية بالتعاون مع ناشيونال جيوجرافيك؛ بهدف رفع الوعي حول المتغيرات البيئية اليومية ومساعدة الأشخاص حول العالم على تحقيق الاستدامة البيئية.

تأتي سلسلة الأعمال الإبداعية الجديدة في إطار مبادرة "الجمال الأخضر" وتم إنتاجها بالتعاون مع ناشيونال جيوجرافيك لتتضمن محتوى هادف يحدث فرقاً حقيقياً، ويساعد على تمكين الأشخاص بصورة تحقق الاستدامة البيئية.

هند صبري شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "هجمة مرتدة" أمام الفنان أحمد عز، وتنتظر طرح فيلمها "كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.