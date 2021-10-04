نجوم الفن والمشاهير يدعمون مرضى نقص الصفائح الدموية المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه عدد كبير من الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل دعم لمرضى نقص صفائح الدم المناعي في الأسبوع العالمي للمرض، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية، ضمن حملة "متعدش وعيش" للتوعية بالمرض.

عبرت الفنانة التونسية درة عن دعمها للمرضى وناشدت متابعيها لتقديم الدعم، وقالت في تدوينة لها "مرضى نقص الصفائح الدموية المناعي عايشين بخوف ووحدة، في الأسبوع العالمي للمرض أنا بدعمهم وأنت كمان تقدر".

كما أظهرت المذيعة رضوى الشربيني تأثرها بمعاناة المرضى قائلة: "ما بينا ناس كتير مصابين بالمرض ده، عايشين خايفين من أي خدش بسيط لأنه ممكن يعرضهم لنزيف، وعشان إحساس إنك خايف ومحدش حاسس بيك أصعب من المرض نفسه، هنا يجي دورنا."

ودعمت الفنانة أمينة خليل المرضى قائلة: "مرضى ال ITP عايشين صعوبات كل يوم من غير ما حد يحس بيهم أو يفهم معاناتهم"، داعية متابعي صفحتها الشخصية بإظهار دعمهم المعنوي للمرضى والتوعية بالمرض.