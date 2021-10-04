في مؤتمر صحفي.. يسرا ووليد منصور يعلنان تفاصيل تعاونهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم المنتج وليد منصور، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تعاونه مع المطربة الشابة يسرا، وتعاقده معها، بعد نجاح أول أغانيهما "ستاد القاهرة" التي طُرحت منذ أيام قليلة على موقع "يوتيوب".

وصف وليد صوت يسرا في المؤتمر بالمختلف، مؤكدًا أن لها طريقة غناء لا تشبه أحد، مشددا على أنه يثق في نجاحها، وأنها ستكون من أهم الأصوات على الساحة الغنائية في مصر خلال فترة قصيرة وستنافس نجمات الصف الأول بقوة، حسب تعبيره.

من جانبها، أعربت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع وليد، الذي وصفته بالمنتج الواعي الذي يسعى دائما للاختلاف، "وليد داعم كبير لي منذ قرار عودتي للغناء بعد توقفي في فترة كورونا"، مضيفة أنها تسعى جاهدة لتحقيق أكبر النجاحات معه، ومن المقرر أن يعلنوا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وأضافت يسرا أنها ستطرح خلال أيام قليلة ثاني أغاني ألبوم "ستاد القاهرة" وهي أغنية "قانون العالم الجديد"، تحمل شكل المهرجان بطريقة راقية وموسيقى بشكل جديد، بها رسالة ومضمون.

