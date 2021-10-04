قبل عرضه بـ"الجونة السينمائي".. أحمد صالح: "ليل" عن قصة حقيقية لأم فلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج أحمد صالح عن أن فيلمه التحريك القصير "ليل"، عن قصة حقيقية واستغرق في صناعته 4 سنوات، وأضاف في بيان صحفي "الفيلم عن قصة حقيقية، دفعتني لسؤال كيف تتمنى أم أن تسمع خبر وفاة ابنتها، فهذه الأمنية عكس طبيعة الأم والحياة، صنعت الفيلم بعدما أدركت الإجابة".

وتابع صالح "سعيد بعرض الفيلم لأول مرة لجمهور عربي من خلال مهرجان الجونة، بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان لوكارنو"، الفيلم ينافس بعرض عربي أول في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي يُقام في الفترة ما بين 14 وحتى 22 أكتوبر المقبل.

وصرّحت المنتجة مي عودة عن المنافسة بالمهرجان "سعيدة بتواجدي في مهرجان الجونة، ومشاركتي بفيلم التحريك ليل، وأعتقد أن علينا أن ندعم هذه النوعية المميزة من الأفلام، وقد أثبتوا الثلاثي الأشقاء أحمد صالح، سائد صالح، صالح صالح موهبتهم الرائعة من خلال 3 أفلام تحريك قدموها لنا أحدثهم فيلم ليل، الذي ينافس في مهرجان الجونة، أتمنى أن نفرح هذه المرة مثلما فرحنا العام الماضي بخمس جوائز لفيلم 200 متر".

وتبدأ أحداث الفيلم عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين. يجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة، وكان الفيلم قد حظي بعرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "نمور الغد"، وقام بالأداء الصوتي للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، إنتاج A Sea-Studio – Fabian&Fred، ومن تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.

أحمد صالح هو كاتب ومخرج فلسطيني أردني ألماني، أطلق فيلمه الأول عام 2012 بعنوان البيت، ليحصل على المركز الثاني كأفضل فيلم ألماني قصير، فيلمه القصير الثاني هو عيني، والذي حصل على أوسكار الطلاب كأفضل فيلم قصير عام 2016، ويعتبر فيلم ليل هو ثالث أفلامه القصيرة والذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان لوكارنو السينمائي.