المونتير أحمد حافظ يقدم محاضرة في الجمعية المجرية للسينما والمونتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدم المونتير أحمد حافظ محاضرة في فن وأساليب المونتاج في جمعية المونتيرين للسينما والمونتاج في بودابست بالمجر، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الجمعية مونتير عربي، كما عرضت الجمعية فيلم اشتباك للمخرج محمد دياب والذي تولى حافظ مونتاجه، وفاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ونال عنه حافظ 3 جوائز للمونتاج من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وجمعية الفيلم والمهرجان القومي للسينما المصرية، وأشادت به الناقدة الأمريكية ديبورا يانغ في مجلة هوليوود ريبورتر قائلة "مونتاج سريع وسلس كطلقات نارية".

وحضر الندوة العديد من صُناع السينما والطلبة وأعضاء الجمعية التي تضم عاملين في المونتاج، وتحدث حافظ خلال الندوة عن مسيرته التي تضم أكثر من 40 فيلما ومسلسل، منها الفيل الأزرق 1 و2، هيبتا: المحاضرة الأخيرة، ما وراء الطبيعة، وفي كل أسبوع يوم جمعة، وبدايات عمله في الصناعة وتطور أساليب المونتاج عبر السنوات بتطور التكنولوجيا، ودور المونتير في تقديم الفيلم حسب رؤية المخرج وتكنيك المونتير نفسه والذي ينعكس على النتيجة النهائية للعمل الفني، واستخدم عدة أمثلة من أعماله، منها: اشتباك الذي يلعب فيه المونتاج دوراً كبيراً لذلك كان من الضروري تواجد مونتير مساعد في موقع التصوير وهو ما لا يحدث أغلب الوقت حيث يتسلم المونتير كل الماتريال الخاصة بالفيلم ثم يبدأ في التعامل معها.

ومؤخراً حصد الفيلم المصري الفلسطيني "أميرة" الذي يتولى حافظ مونتاجه ويشكل التعاون الثاني مع دياب بعد اشتباك، عدة جوائز من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق، كما تلقى الفيلم العديد من الإشادات منها إشادة لجنة تحكيم CGS بالمونتاج بأنه "فعّال بوتيرة سريعة"، ويشارك في بطولته النجوم صبا مبارك، علي سليمان وتارا عبود، وسوف يشهد عرضه الأول عربياً في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد أيضاً العرض العالمي الأول للفيلم الرومانسي "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري وهو من مونتاج حافظ، ويضم عدداً كبيراً من النجوم منهم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، شيرين رضا، غادة عادل، وياسمين رئيس، كما شارك في مونتاج مسلسل الأكشن والجريمة الأمريكي Cypher للمخرج التونسي مجدي السميري.

وفي موسم العيد الأضحى عرض له فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي وإخراج أحمد علاء الديب، وتصدر إيرادات شباك التذاكر وتجاوز الـ55 مليون جنيه، ونجح مع المخرج في نقل الأحداث التي تنتقل بين 6 بلدان وتنتقل زمنياً لعشر سنوات.