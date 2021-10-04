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تراجع ثروة زوكربرغ بما يقارب من 7 مليارات دولار خلال ساعات

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

مارك زوكربرغ مالك فيسبوك

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربرغ بما يقارب من 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة، مما أدى الى تراجعه في قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما كشف أحد المبلغين عن المخالفات عن هويته، وتعطل خدمات “فيسبوك” حول العالم.

يذكر أنه تتعرض شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لـ”فيسبوك” لعطل فني حالياً، بما يجعلها خارج نطاق خدمة المستخدمين.

أبلغ مستخدمون حول العالم موقع “داون ديتكتور” عن عدم القدرة على استخدام تطبيقات “واتساب” و”إنستغرام” “وفيسبوك” و”ماسنجر”.

وأشارت وسائل اعلام اميركية، إلى أن سكان الولايات المتحدة أبلغوا عن تعطل خدمات فيسبوك كافة اعتبارا من الساعة ١١:٢٥ صباحًا بتوقيت واشنطن.

وأصدرت شركة فيسبوك المالكة لتطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر، بياناً قالت فيه:

“نعلم أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

كما تراجع سهم فيسبوك يتراجع بنحو 6% بعد التعطل المفاجئ لتطبيقات الشركة التي تتضمن واتساب و انستغرام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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