شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تنضم لأسرة مسلسل "آخر دور" وتجسد دور صديقة دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة نهى عابدين لأسرة مسلسل "آخر دور" من 12 حلقة والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلال الأحداث دور صديقة بطلة العمل دينا الشربينى وتحدث العديد من المواقف بينهما وبين صديقتهما الثالثة وهى مها نصار وذلك في إطار اجتماعى.

مسلسل "آخر دور" انطلق تصويره الأسبوع الماضى، وهو بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.



نهى عابدين

وحلت نهى عابدين مؤخرًا ضيفة في حلقة من حلقات "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، وكشفت عن كيفية دخولها مجال التمثيل، قالت: "والدي من سوهاج ووالدتي من رشيد واتولدت في إسكندرية وعشت عمري كله في الإسكندرية، ولم أضع التمثيل هدفًا لي في فترة الطفولة ولكنني مع النضج اكتشفت نفسي في مجال الفن".

وأضافت نهى عابدين: "كنت في كلية آداب اجتماع وقدمت في معهد فنون مسرحية واترفضت وفي السنة التالية قدمت تاني في المعهد وتم قبولي"، مشيرة إلى أنها تعتبر دورها في مسلسل "حلاوة الدنيا" بمثابة نقلة في مشوارها الفني، خاصة أنه كان بعد مشاركتها في مسلسل "ونوس" أمام النجم يحيى الفخرانى.



نهى عابدين

وشاركت نهى عابدين في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "نجيب زاهى ذركش" مع يحيى الفخرانى، أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، هالة فاخر، شيرين، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى، و"خلى بالك من زيزى" مع أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخى، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى