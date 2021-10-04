بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان السوري جورج وسوف رسالة مؤثرة لجمهوره، وذلك بعد تداول شائعة وفاته عبر السوشيال ميديا.

وطمأن وسوف، جمهوره على حالته الصحية خلال برنامج "بلا تشفير" على قناة "الجديد"، معبرا عن امتنانه لحب الجمهور له.

وقال وسوف: "الناس كل حياتي ولو طلعت على المسرح وهما بيعطوني باور"، معبرا عن سعادته بحب الجمهور له موضحًا أنه دائمًا ما يسمع هتاف الناس في حفلاته باسمه المفضل "أبو وديع".

وأوضح أنه إنسان يتأثر بسهولة عند رؤية الفقراء، قائلا: "لو شفت فقير ببكي وأنا إنسان حساس وعربي أهتم بقضية فلسطين وأحب بلدي الأم سوريا وبلدي الثاني لبنان".

وأكد وسوف، أنه يعتبر أرشيفه الغنائي هو أغلى ما يملك وهو ما سيورثه لأبنائه.

جدير بالذكر أن أخر أعمال جورج وسوف، هي أغنية "ياه على الزمن" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية هاني محروس.