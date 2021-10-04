فن ومشاهير

رانيا يوسف تنشر صورة من داخل منزلها وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت رانيا في الصورة من داخل منزلها، وعلقت: "البساطة سر السعادة".

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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