مايا دياب تدعم الشعب العماني بعد إعصار "شاهين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة اللبنانية مايا دياب الشعب العماني بعد تعرضه لإعصار "شاهين" الذي اجتاح المناطق الساحلية الشمالية.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "يا رب تحمي أهل عمان من الإعصار وتحفظ شعبها، إعصار شاهين".

وتسبب الإعصار في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، وبلغت سرعة الرياح بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، بينما كانت عين الإعصار تعبر الأرض، وأجلي الآلاف من المناطق الساحلية في عمان، وغمرت المياه شوارع العاصمة مسقط.

من ناحية أخرى، طرحت مايا دياب أخر كليباتها "الكعب العالي"، من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.