أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للطب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

فاز الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب عن سنة 2021، وفق ما أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي، اليوم الاثنين.

وجاء في بيان اللجنة: مُنحت جائزة نوبل في الطب لعام 2021 للعلماء ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، اللذين درسا كيفية تفاعل الكائنات الحية مع درجة الحرارة واللمس.

وتبلغ قيمة الجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان، التي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، 1.15 مليون دولار.

وعللت اللجنة بأن “الاكتشافات الرائدة للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية تحفيز النبضات العصبية التي تسمح بإدراك العالم والتكيف معه”.

ووفقا للجنة: “هذه المعرفة تستخدم في تطوير علاجات لمجموعة كبيرة من الحالات المرضية من بينها الألم المزمن”.

ديفيد جوليوس (65 عاما) وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، استخدم مكون كابساييسين النشط في الفلفل الحار الذي يسبب إحساسا حراقا، لرصد وجود أحد المستقبلات في النهايات العصبية الجلدية يتفاعل مع الحرارة.

أما مواطنه أرديرم باتابوتيان المولود في بيروت سنة 1967، وهو أستاذ في معهد “سكريبس ريسرتش” في كاليفورنيا، فقد استخدم خلايا حساسة على الضغط لاكتشاف فئة جديدة من المستقبلات تتفاعل مع المحفزات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية.

يستمر موسم نوبل مع جائزة الفيزياء، غدا الثلاثاء، والكيمياء بعد غد الأربعاء، تليهما الآداب الخميس، والسلام الجمعة، على أن ينتهي بمنح جائزة الاقتصاد الاثنين 11 تشرين الأول/أكتوبر.