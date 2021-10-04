شاروخان يؤجل تصوير فيلمه الجديد بإسبانيا بعد القبض علي نجله بسبب المخدرات

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

أجل النجم الهندي الشهير شاروخان، سفره إلى إسبانيا لتصوير فيلمه الجديد، وسط الأزمة المشتعلة التي تورط فيها نجله الأكبر.



حيث كان مقررا أن يسافر شاروخان إلى إسبانيا لتصوير فيلمه الجديد "Pathan" الذي يشارك في بطولته مع جون إبراهام وديبيكا باديكون، ويخرجه سيدهارت أناند.

وتناقلت الفيديو عديد من وسائل الاعلام مقطع فيديو لابن شاروخان وذلك أثناء تواجده فى مكتب مكافحة المخدرات لإجراء الفحص الطبي وفحص نسبة المخدر في جسمه، والذى يظهر فيه اريان ابن شاروخان وهو يتجه الى مكتب مكافحة المخدارت لاجراء الفحص عليه.

وشغلت قضية تورط آريان الابن الأكبر للنجم الهندي شاروخان ، الرأي العام وتصدرت أخباره عناوين الصحف خلال الساعات الماضية.

وينتظر الجميع معرفة أول رد فعل لنجم بوليوود الشهير، الذي فضل الصمت وعدم التعليق على أخبار اعتقال نجله وتورطه في قضية مخدرات كبرى.

لكن خلال الأزمة الحالية سيتم تأجيل سفر شروخان بعدما ألقي القبض على نجله وعرض على المحكمة صباح اليوم، وتأكيد الشرطة على وجود أدلة تورط جميع المتهمين.

لم يتم الكشف حتى الآن عن التهمة الواضحة الموجهة لآريان نجل شاروخان الذي على تواصل دائم مع محاميه وقوات الشرطة لمعرفة تطورات الأوضاع.

فيما انزعجت زوجته جوري خان من أزمة ابنها الأكبر، وأجلت سفرها هي الأخرى إلى الخارج من أجل مشروع تصميم جديد تعمل عليه حاليا.

خبر القبض على نجل شاروخان كان صادما لعائلته ومحبيه، خاصة أن آريان شخص هاديء غير اجتماعي، وتواجده على السوشيال ميديا ضئيل جدا، ولا يعرف عنه افتعال المشكلات.