وفاة نجمة بوليوود مانيشا ياداف عن عمر 29 عاماً

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

تلقى الوسط الفني الهندي "بليوود" بمنتهى الحزن والأسى خبر وفاة الممثلة "مانيشا ياداف"، عن عمر 29 عاماً، والتي اشتهرت بأدائها دور "سليمة بيغوم" إحدى زوجات "أكبر"، في الدراما الرومانسية التاريخية الشهيرة جودا أكبر. وذلك يوم الجمعة، متأثرة بنزيف في المخ، تاركة ورائها ابنها البالغ من العمر عام واحد.



وقد عبرت النجمة "باريدهى شارما"- التي شاركت "مانيشا" في العمل بدور "جودا باي"- عن حزنها فور سماع الخبر وكتبت على قصص إنستغرام: "هذا الخبر مفجع للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن "مانيشا" ولدت في بنغالور، كارناتاكا، الهند في 11 يونيو عام 1992.

كانت تعمل كموديل وظهرت لأول مرة في صناعة السينما من خلال الفيلم التاميلي Vazhakku Enn 18/9 ، الذي أخرجه "بالاجي ساكثيفل"، حيث كانت تقوم بدور قيادي في الفيلم باسم "آرثي"، الطالبة في الصف الثاني عشر.

ثم مثلت في عدة أفلام منها Tuneega Tuneega في عام 2012. في عام 2013 ، شوهدت في الفيلم الرومانسي Aadhalal Kadhal Seiveer والفيلم الكوميدي Jannal Oram.

ثم الفيلم الرومانسي الكوميدي Pattaya Kelappanum Pandiya عام 2014 و الفيلم الكوميدي Trisha Illana Nayanthara عام 2015.