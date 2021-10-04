شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفل فى اليوم العالمى للحيوانات بصور كلبها وأرنبها "تيدى وتوبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة العالمية شاكيرا، بمناسبة اليوم العالمى للحيوانات الأليفة، الذى يوافق يوم 4 أكتوبر من كل عام، ونشرت النجمة العالمية مجموعة صور لكلبها وأرنب، تطلق عليهما، "تيدى وتوبى".

ونشرت شاكيرا، صور الكلب والأرنب، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلقت عليها، "الاحتفال باليوم العالمى للحيوانات، مع تيدى وتوبى الصغيرين".



الفنانة شاكيرا تحمل كلبها تيدى



تدوينه شاكيرا على تويتر

ويشار إلى أن نجمة البوب، ​​شاكيرا، قالت - فى وقت سابق - إنها كانت ضحية لهجوم عشوائى من قبل زوج من الخنازير البرية أثناء المشى فى حديقة ببرشلونة مع ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، أوضحت المغنية الكولومبية، بحسب "روسيا اليوم"، أن هذين الحيوانين هاجماها، ثم استولا على حقيبتها وفرا باتجاه الغابة.



كلب الفنانة شاكيرا

وشاركت شاكيرا قصتها الغريبة على صفحتها عبر تطبيق "إنستجرام"، وقالت وهى تحمل الحقيبة الممزقة التى تم استعادتها لاحقا: "انظروا كيف ترك اثنان من الخنازير البرية هاجمانى فى الحديقة حقيبتي"، وتابعت: " لقد أخذا حقيبتى إلى الغابة وفيها هاتفى المحمول، لقد دمرا كل شيء فيها".

ثم التفتت إلى ابنها، وقالت: "ميلان يقول الحقيقة...قل كيف وقفت أمك فى وجه الخنزير البري"، وشاكيرا هى أحدث ضحية للخنازير العدوانية المتزايدة التى غزت العاصمة الكتالونية فى السنوات الأخيرة.