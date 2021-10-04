اليوم.. بدء ورشتين بالمهرجان القومي للمسرح للكتابة المسرحية والماكياج

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري العمل والتدريب علي ورشتين ضمن ورش المهرجان: الورشة الأولي في التأليف المسرحي ويقدمها الكاتب الكبير يهيج إسماعيل، وورشة أخري في فن الماكياج والتنكر يقدمها خبير الماكياج إسلام عباس.



المهرجان القومى للمسرح

وتتضمن ورشة الماكياج جوانب نظرية حول أساسيات فن المكياج والمؤثرات الخاصة في المسرح والسينما والدراما بشكل عام، ثم جوانب أخرى عملية بتدريب المشاركين علي وضع الماكياج ورسمه علي الوجه، وتستمر الورشة لمدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم 4 أكتوبر حتى 7 أكتوبر ، أما ورشة التأليف فسوف يتم خلالها شرح أسس الكتابة المسرحية مع نماذج من اعمال شهيرة ، وأيضا كيفية الكتابة للمسرح والفروقات بينها وبين كتابة السينما والتليفزيون.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتى 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج إميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.