شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة وشابة وعروسة وأم قبل وبعد الحجاب.. صور نادرة للفنانة المعتزلة شمس البارودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على عدد من الصور النادرة للفنانة المعتزلة شمس البارودى فى مراحل مختلفة تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى أحدث صورها حاليًا.

وتظهر الفنانة الجميلة خلال هذه الصور فى طفولتها بين والديها أو منفردة وفى مرحلة مبكرة من عمرها، ومنها صورة وهى رضيعة تحملها والدتها وهى تقف إلى جوار والدها، وفى صورة ثانية ترتدى سالوبيت وتقف بين والديها، وفى صورة ثالثة ترتدى فستان وتقف بمفردها، وترتسم على وجهها ملامح الجدية دون أن تضحك .

وفى صورة تضم والد شمس البارودى ووالدتها فقط، يبدو التشابه الكبير بين الفنانة الجميلة ووالدتها التى ورثت عنها الجمال الهادئ والابتسامة الجميلة المميزة.

كما تظهر بعض الصور مجموعة اللقطات العائلية الخاصة للفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودى، فى فترة الخطوبة ولقطات أخرى من حفل زفافهما وفى سفرياتهما قبل اعتزالها، وصور مع أبنائهما، فى مراحل مختلفة، ويظهر فى هذه الصور قوة الحب والعلاقة التى جمعتهما.

كما ننشر بعض الصور التى توضح بعض التجمعات العائلية التى تحرص الأسرة عليها خلال المناسبات المختلفة ،حيث تحرص شمس البارودى على دعوة عائلتها وعائلة زوجها الفنان حسن يوسف دائماً وتقوم بإعداد الطعام بنفسها، كما تظهر فى إحدى الصور ابنتهما ناريمان مع والديها أثناء حصولها على درجة الماجيستير فى لندن، حيث حصلت الابنة على شهادتى ماجيستير ودرجة دكتوراه من لندن، كما يظهر ابنهما الفنان عمر حسن يوسف خلال أحد حفلات تكريم والده، وعدد آخر من الصور للتجمعات العائلية لشمس وحسن يوسف، وصور لشمس البارودى مع شقيقاتها.

وينشر ”الخليج 365” فى هذا التقرير أحدث صور للفنانة المعتزلة التى تنشر لأول مرة وتؤكد هذه الصور أن صاحبتها ينطبق عليها المثل القائل " كل ما تكبر تحلى" حيث تظهر شمس البارودى فى هذه الصور بابتسامتها الجميلة وهى ترتدى الحجاب الذى اعتزلت بعد ارتدائه فى أوج شهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982 وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة ولأسرتها وزوجها وأبنائها، حيث تزوجت الفنان الكبير حسن يوسف وأنجبت منه أبنائها الأربعة ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله، ورفضت كل المغريات للعودة للأضواء من جديد.