شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع ويسرا اللوزى وأحمد فهمى يروجون لأحدث أعمالهم مسلسل "التحدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج كل من الفنانة حنان مطاوع والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد فهمى، لأحدث أعمالهم مسلسل "التحدى" على حساباتهم على السوشيال ميديا، وكتبت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها على إنستجرام: "التحدى عمل جديد بشارك فيه"، وقال الفنان أحمد فهمى: "أنا صحيح بمثل وبغني بس التحدي الجاي مافيهوش أي تمثيل ولا غنا ومع ذلك هيكون مسلسل ما بينتهيش واللي هيتوقع هو إيه هيشارك معايا فيه".



أحمد فهمى



حنان مطاوع

وقالت الفنانة يسرا اللوزى": في شغلانتنا بيقولوا الدور بينادي صاحبه والحقيقة إن دوري في تحدي مختلف ومع ناس بحبها اللي هيتوقع دوري في التعليقات هيبقى له جائزة" .



يسرا اللوزى

وتبدأ حنان مطاوع تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "وشوش" الذى كان يحمل سابقًا اسم "وش تالت" يوم السبت المقبل فى استوديو نور الشريف، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل أحمد حسن من معاينة أماكن التصوير، ووقع الاختيار على محمود عبد المغنى للمشاركة فى العمل الذى تدور أحداثه فى 15 حلقة.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وشوش" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عدد من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى ويشارك حنان فى بطولته نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.