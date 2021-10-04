شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح فيلم "ستاشر" لجائزة سيزار الفرنسية المعادلة للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت جائزة سيزار الفرنسية قائمة ترشيحاتها، حيث ينافس الفيلم المصري القصير "ستاشر" أو "I AM AFRAID TO FORGET YOU FACE" للمخرج المصري سامح علاء، على الجائزة وهي الجائزة المعادلة للأوسكار ولكن في فرنسا.
الفيلم المصري "ستاشر" يعتبر حقق إنجازا عالميا بحصده جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى فى أىّ من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.
وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكى فى دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.
وإليكم باقي الترشيحات المنافسة على جائزة سيزار
80 000 YEARS OLD Directed
ABADA
THE TENDRE AGE
THE CRIMINALS
THE DEPARTURE
PEOPLE WELL DONE
GOD IS NO LONGER DOCTOR
DUSTIN
THE COMMERCIAL EFFORT
THE SILENT MAN
THE INSPECTION
LOVE HURTS
HOUSE (NOT VERY FAR FROM DONEGAL)
MALABAR directed
THE BAD BOYS
LITTLE PUSH
FOR ELSA directed
BACK TO TOYAMA
ROMANCE, ABSCISE AND ORDER
THE BLOOD OF THE VEINE
BLACK SOLDIER directed
THE NIGHTWALK
TIMOUN AW