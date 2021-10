شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح فيلم "ستاشر" لجائزة سيزار الفرنسية المعادلة للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جائزة سيزار الفرنسية قائمة ترشيحاتها، حيث ينافس الفيلم المصري القصير "ستاشر" أو "I AM AFRAID TO FORGET YOU FACE" للمخرج المصري سامح علاء، على الجائزة وهي الجائزة المعادلة للأوسكار ولكن في فرنسا.

الفيلم المصري "ستاشر" يعتبر حقق إنجازا عالميا بحصده جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى فى أىّ من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكى فى دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

وإليكم باقي الترشيحات المنافسة على جائزة سيزار

80 000 YEARS OLD Directed

ABADA

THE TENDRE AGE

THE CRIMINALS

THE DEPARTURE

PEOPLE WELL DONE

GOD IS NO LONGER DOCTOR

DUSTIN

THE COMMERCIAL EFFORT

THE SILENT MAN

THE INSPECTION

LOVE HURTS

HOUSE (NOT VERY FAR FROM DONEGAL)

MALABAR directed

THE BAD BOYS

LITTLE PUSH

FOR ELSA directed

BACK TO TOYAMA

ROMANCE, ABSCISE AND ORDER

THE BLOOD OF THE VEINE

BLACK SOLDIER directed

THE NIGHTWALK

TIMOUN AW