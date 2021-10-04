شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة القبض على نجل شاروخان فى قضية حيازة مخدرات بالهند.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل مكتب مكافحة المخدرات في الهند، أريان خان، نجل أسطورة بوليوود، شاروخان، بعد أن داهموا سفينة سياحية وضبطوا المشاركين فى حفل مخدرات ضمت عقاقير محظورة مثل الحشيش والكوكايين وMD تم استيرادها من الخارج من أجل الحفلة.

وفى هذا الصدد، نشرت قناة "بول بوليوود" على موقع يوتيوب، لحظة القبض على ابن شاروخان من قبل قوات مكافحة المخدات في مومباى بالهند، وظهر أريان خان، نجل شاروخان، في حالة من الارتباك أثناء القبض عليه.

ووفقًا لموقع "timesofindia"، كشف مكتب مكافحة المخدرات أسماء الأشخاص الآخرين الذين احتجزوا على متن السفينة السياحية، وبصرف النظر عن آريان، تضمنت الأسماء الأخرى مونمون داميشا، ونوبور ساريكا، وإسميت سينج، وموهاك جاسوال، وفيكرانت تشوكر، وجوميت تشوبرا، وأرباز ميرشانت.



التقرير من مصدرة الاجنبى

وتحفظ فريق مكتب مكافحة المخدرات على مواد مخدرة من الحاضرين للحفل أثناء المداهمة، مثل "إكستاسي، وكوكايين وميفيدرون وكاراس"، وأفاد المكتب أن المشتبه بهم فى الحفل قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم الداخلية، وحقائبهم.



القبض على ابن شاروخان



اقتياد ابن شاروخان فى السيارة للاحتجاز



القبض علي اريان خان

بدوره، طالب محامي آريان نجل شاروخان، بالإفراج عنه بكفالة، ودفع بأن موكله تواجد في الحفل بعدما تمت دعوته عبر رسائل الدردشة، لكنه لم يكن يمتلك تذكرة أو مقصورة مخصصة له على متن السفينة.

وأكد محامى نجل شاروخان ،على أن موكله لم يكن بحوزته أية مواد مخدرة، لكن أثبت تواجده في الحفل عن طريق هذه الرسائل، في الوقت الذي أوضحت فيه الشرطة أنه تم القبض على المتهمين بعد تفتيشهم والعثور على أنواع مختلفة من المخدرات معهم.