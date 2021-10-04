شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد: أفكر فى إنشاء قناة باليوتيوب لاستثمار حب الجمهور بشكل إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عن تفكيره فى إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب لاستثمار حالة الحب الكبيرة بينه وبين الجمهور ولتكون وسيلة للتواصل وتقديم أفكار إيجابية.

وقال الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه بعد تفعيل صفحته على "فيس بوك" وتفاعل الجمهور معها وطلب منه الكثيرون إنشاء قناة على يوتيوب للتواصل مع الجمهور بالصوت والصورة والتحدث معهم.

وأوضح عبد الحميد أن هذه الاقتراحات جعلته يفكر فى استثمار حالة الحب والود الكبيرة بينه وبين الجمهور بشكل إيجابى عن طريق إنشاء قناة على يوتيوب لا يكون الهدف منها أن يتحدث وحده للجمهور فقط ولكن يقدم من خلالها مواهب فنية فى كل المجالات وتتناول المجالات الفنية والفعاليات الثقافية فى المحافظات البعيدة وأن يتحدث خلالها عن الأخلاق والقيم والفنون وكل ما له علاقة بتنمية وتطوير المجتمع وما يفيد الناس.

وقال الفنان الكبير: "أنا الأن أتلقى مقترحات عديدة حتى يتبلور شكل وهدف ومضمون القناة ، التى ستكون للجميع ولن تتعرض لقضايا دينية أو سياسية ، وسأتحمل كل تكاليفها ولا أنتظر منها ربحاً ولكنى سأحاول ألا تحملنى أى خسائر حتى أضمن الاستمرار بها"

وتابع: "فى البداية ستكون القناة وسيلة أطل بها على جمهورى وأتواصل وأتحدث معه ، ولكن بعددها سيتنوع المضمون لأننى لو خصصت القناة لى وحدى سيمل الناس بعد فترة ويزهدوننى"

وأكد توفيق عبد الحميد أنه يريد بهذه القناة استثمار حالة الود بينه وبين الجمهور والمصداقية التى يتمتع بها فى أشياء إيجابية نافعة ومفيدة للمجتمع، مشيرًا إلى أنه سوف يستعين فى هذه القنة بعدد من المراسلين فى المحافظات لنقل الفعاليات الثقافية والفني واكتشاف المواهب.

وأضاف قائلاً: "أرى أن إنشاء القناة سيكون مناسباً لحالتى وظروفى فى المرحلة الحالية وستكون أفضل وسيلة أطل من خلالها على الجمهور وأتواصل معه"

وكان الفنان الكبير توفيق عبد الحميد نشر مؤخرًا عددًا من الصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من داخل بيته وهو يستلقى على ظهره ويداعب كلبيه، وهى المرة الأولى التى ينشر فيها الفنان الكبير صورًا من داخل بيته، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا، ومن خلال هذه الصور قام الفنان الكبير بتفعيل صفحته على فيس بوك وتواصله مع الجمهور من خلال الصفحة.