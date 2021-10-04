شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يفتتح "نجوم الظهر" ويتحدث عن العمل الجديد فى مؤتمر صحفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت بالأمس مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي كأول عرض جماهيري بحضور وسائل الإعلام المختلفة وشاهدتها لجنة رقابية من جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية وإجازتها بالكامل دون أي ملاحظات.



مؤتمر صحفي عقب العرض المسرحي

عقب العرض المسرحي أقيم مؤتمر صحفي علي نفس خشبة المسرح قدمه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر الذي رحب بالحضور وقدم فريق عمل المسرحية بالكامل ثم ترك كلمة للنجم محمد صبحي تحدث فيها عن كواليس تلك المسرحية وأنها استمرت بروفاتها لأكثر من سنة وأنها تعد تجربة مختلفة ضمن التجارب المسرحية الكثيرة التي قدمها محمد صبحي.



نجوم الظهر

وشكر محمد صبحي كل فريق عمله وخص بالذكر الشاعر عبدالله حسن والملحن شريف حمدان مؤكدًا أن الأغاني والألحان في هذا العمل عنصران مهمان للغاية ويكملان الدراما داخل العرض ولا يمكن الاستغناء عنهما، كما شكر القديرة سميرة عبد العزيز قائلاً: تعرضت لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى، ورفضت المكوث في البيت، وكانت ترفض أن تأخذ الأدوية حتي تتمكن من استكمال البروفات وخلال بروفات المسرحية تعبت وذهبت للمستشفى ولكن رفضت المكوث في بيتها مثلما قال لها الأطباء، وقال صبحي: فهذا النوع من الفنانين أصبح نادرا.



نجوم الظهر

ثم أشاد الكثير من الحضور بالعرض المسرحي وفكرته والتنوع الكبير في عناصر الفرجة فيه ما بين الكوميديا الراقية والاستعراض والغناء، والرسائل الكثيرة التي يوجهها العرض للمجتمع فيما يخص الفن والفنانين، كما أكد صبحي ردًا على سؤال حول كيفية اختياره للممثلين معه قائلاً: لا اختار ممثلاً إلا في مكانه، وكشف عن مشروع مسرحي قادم سيجمعه بالنجمة الكبيرة الهام شاهين التي وصفها بأنها "محاربة".



نجوم الظهر

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ



نجوم الظهر

يقوم ببطولة المسرحية ويخرجها ويكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن ، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "إستديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.



نجوم الظهر



نجوم الظهر



جانب من المؤتمر الصحفي



جانب من المؤتمر الصحفي



مسرحية نجوم الظهر



مسرحية نجوم الظهر



نجوم الظهر مسرحية شاملة



نجوم الظهر مسرحية شاملة



مؤتمر صحفي لنجوم الظهر