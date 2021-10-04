شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر مزيف يروج لعرض جزء ثانٍ من Squid Game ديسمبر المقبل.. رغم نفى المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل الدرامى الكورى Squid Game، يتشوق متابعو العمل لمشاهدة جزء ثانٍ، ورغم نفى المخرج وجود خطة للجزء الثانى حتى الآن، إلا أن هناك بوستر زائف انتشر عبر منصات السوشيال ميديا يزعم التحضير لعرض جزء ثانٍ من المسلسل، ويشير البوستر الزائف إلى أن الجزء الثانى للعمل سيعرض فى 28 ديسمبر المقبل.

لكن بالبحث عن طرح الشركة المنتجة لجزء ثان من مسلسل Squid Game، اتضح أن البوستر "مفبرك"، حيث لم تنشر صفحاتها أى إعلان لقرب عرض الجزء الثانى، إضافة إلى هذا، فإنه من غير المنطقى، إنجاز تصوير جزء ثان من مسلسل يحمل العديد من التفاصيل بهذه السرعة خلال شهرين فقط.

وانتشر البوستر المزيف لمسلسل Squid Game، رغم أن المخرج هوانج دونج هيوك، أكد - فى وقت سابق - عدم وجود أى خطط حاليًا، وأنه قد يعود إلى صناعة الأفلام قبل العمل علي الجزء الثاني من المسلسل.

وقال المخرج في تصريحات لموقع " Varietyليس لدي خطط مطورة لـ Squid Game 2فمجرد التفكير في الجزء الثاني أمر مرهق..ولكن إذا كنت سأفعل ذلك ، فمن المؤكد أنني لن أفعل ذلك بمفردي. سأفكر في استخدام ورشة كتابة والتعاون مه العديد من المخرجين ذوي الخبرة."

كما تحدث هوانج عن سبب اعتقاده أن المسلسل لعب علي وتر حساس على مستوى العالم ،قائلا "أردت أن أكتب قصة رمزية أو حكاية عن المجتمع الرأسمالي الحديث ، شيء يصور منافسة شديدة ، فالمسلسل إلى حد ما مثل المنافسة الشديدة في الحياة" ، موضحا "لكنني أردت أن تستخدم نوع الشخصيات التي قابلناها في الحياة الواقعية من خلال لعبة للبقاء وسط دراما بشرية".

وأضاف "الألعاب المصورة بسيطة للغاية وسهلة الفهم ..وهذا يسمح للمشاهدين بالتركيز على الشخصيات ، بدلاً من تشتيت انتباههم بمحاولة تفسير قواعد اللعبة".